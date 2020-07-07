Завершено предварительное расследование уголовного дела в отношении актера Михаила Ефремова

Об этом сказал представитель ГУ МВД России по Москве Владимир Васенин.
Владимир Васенин напомнил, что Михаил Ефремов сейчас находится под домашним арестом.
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
Об этом сказал представитель ГУ МВД России по Москве Владимир Васенин.
Владимир Васенин напомнил, что Михаил Ефремов сейчас находится под домашним арестом.
Заявление Конгресса Интеллигенции: Требуем освободить Светлану Прокопьеву «Полностью поддерживая позицию, высказанную ей в последнем слове, восхищаясь ее мужеством, мы требуем ее немедленного освобождения!» — Лия Ахеджакова, Людмила Улицкая, Гарри Бардин, Андрей Смирнов, Дмитрий Быков, Андрей Макаревич, Владимир Мирзоев и др…