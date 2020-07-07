Партия Прилепина предложила референдумы о присоединении к России Донбасса, Приднестровья, Абхазии и Южной Осетии

Партия Захара Прилепина предложила референдумы о присоединении к России Донбасса, Приднестровья, Абхазии и Южной Осетии. Об этом говорится в ее предвыборной программе, сообщает газета «Коммерсант». Партия «За правду» намерена участвовать осенью в муниципальных выборах.