Партия Прилепина предложила референдумы о присоединении к России Донбасса, Приднестровья, Абхазии и Южной Осетии

Партия Захара Прилепина предложила референдумы о присоединении к России Донбасса, Приднестровья, Абхазии и Южной Осетии. Об этом говорится в ее предвыборной программе, сообщает газета «Коммерсант». Партия «За правду» намерена участвовать осенью в муниципальных выборах.
2020-07-07T06:47:54+03:00
2020-07-07T07:21:58+03:00
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06:47, 07 июля 2020
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