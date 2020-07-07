25-й тур стартует сегодня в Российской Премьер Лиге

Ответ на главный вопрос был получен еще в минувшем туре. Зенит обыграл на выезде Краснодар и второй год подряд завоевал золотые медали. Теперь команде предстоит отпраздновать Чемпионство в родных стенах. В среду Зенит будет принимать Сочи.

За второе место и прямую путевку в Лиги Чемпионов продолжают борьбу Локомотив и Краснодар. Железнодорожники в центральном матче тура сыграют на выезде со Спартаком. Быки отправятся в гости к Рубину.

Не менее упорной обещает стать и борьба за выживание. Пока наихудшее положение у Оренбурга и Крыльев Советов. Которых от спасительного 14 места отделяет 4 и 3 очка соответственно.

При этом, до сих пор не ясно, сколько команд покинут Премьер Лигу. Дело в том, что подмосковные Химки с повышением в классе до сих пор не определились.

Открывается тур сегодня двумя матчами. Тамбов будет принимать Ахмат. А Арсенал в Туле сыграет против Крыльев Советов.