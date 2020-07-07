Мособлдума проведет слушания по вопросу регулирования дистанционной и удаленной работы

Изменения планируется внести в российский Трудовой кодекс.



Подмосковье стало первым регионом страны, который внедрил практику дистанционной работы для госслужащих и одним из первых, где эти поправки начали широко обсуждаться – с привлечением профсоюзов, работодателей и экспертов в области права, сообщили ранее в профильном комитете. Там отметили, что для столичного региона это особенно актуально, так как здесь выше процент офисных сотрудников, для которых работа онлайн не снижает ее качество.

О необходимости изменений трудового законодательства в этой области заговорили во время эпидемии коронавируса, когда многие были вынуждены перейти на «удаленку». Предложение внесли в Госдуму федеральные депутаты и сенаторы. Законопроект, в частности, вводит три вида дистанционной работы — временную, постоянную и комбинированную, а также определяет нормы о рабочем времени и отдыхе сотрудников. Переводить на такой режим можно будет только с его согласия.

В Госдуме рассчитывают уже до летних думских каникул принять инициативу в первом чтении, после чего законопроект будут обсуждать региональные законодательные органы. Заработать законопроект должен с 1 января будущего года.