Журналистка Светлана Прокопьева не будет отказываться от помощи в уплате штрафа в полмиллиона рублей

Но важно, чтобы это была борьба с репрессивной системой, а не желание помочь отдельному человеку, сказала Прокопьева в эфире «Эха Москвы». Псковская журналистка Светлана Прокопьева, которую суд признал виновной в оправдании терроризма и назначил штраф в 500 тысяч рублей, будет обжаловать приговор вплоть до Европейского суда по правам человека. Об этом сообщила в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» сама журналистка.

«История не завершилась, потому что в любом случае мы продолжаем отстаивать свою позицию. Мы идем в апелляцию и будем оспаривать этот приговор до конца, вплоть до ЕСПЧ», — сказала С.Прокопьева.

Как добавила журналистка, она хочет доказать, что не занималась оправданием терроризма. «Я хочу доказать, что критика режима, критика правоохранительных органов, которые, вообще-то, не всегда правы и не всегда действуют эффективно, не равна оправданию терроризма», — заключила С.Прокопьева.



Уголовное дело в отношении псковской журналистки возбудили из-за ее высказываний о теракте в здании ФСБ в Архангельске. Прокуратура запросила для нее 6 лет колонии. Накануне суд признал Светлану Прокопьеву виновной в оправдании терроризма и назначил штраф – 500 тысяч рублей. Готовность выплатить эту сумм выразил известный степдап-комик Данила Поперечный. Светлана Прокопьева намерена обжаловать приговор.