Власти США запретили иностранным студентам пребывать в стране в случае дистанционного обучения

Ужесточение миграционных правил связано с пандемией коронавируса. Нарушителям грозит депортация.
2020-07-07T05:17:20+03:00
2020-07-07T05:17:20+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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05:17, 07 июля 2020
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