Бизнесмен Сергей Полонский подрался с обманутым дольщиком

Это произошло в башне «Федерация» делового центра «Москва-Сити». В пресс-службе башни сказали ТАСС, что конфликт пресекли сотрудники Росгвардии и службы безопасности. Обманутый дольщик жилого комплекса «Кутузовская миля», который строила компания Полонского, потребовал вернуть деньги. Ранее бизнесмен был признан виновным в крупном мошенничестве. Из-за драки решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
2020-07-07T05:16:55+03:00
2020-07-07T05:16:55+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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05:16, 07 июля 2020
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