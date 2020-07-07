Бизнесмен Сергей Полонский подрался с обманутым дольщиком

Это произошло в башне «Федерация» делового центра «Москва-Сити». В пресс-службе башни сказали ТАСС, что конфликт пресекли сотрудники Росгвардии и службы безопасности. Обманутый дольщик жилого комплекса «Кутузовская миля», который строила компания Полонского, потребовал вернуть деньги. Ранее бизнесмен был признан виновным в крупном мошенничестве. Из-за драки решается вопрос о возбуждении уголовного дела.