Россия направила в Казахстан около 30 врачей из Подмосковья

Как сообщили в Минздраве, группу возглавил замминистра Олег Гриднев. Медики должны оказать содействие в борьбе с коронавирусом. В Казахстане, по официальным данным, выявлено почти 49 тысяч заразившихся коронавирусом, скончались 188 человек. В Подмосковье, по сведениям оперативного штаба, с начала пандемии заболели почти 60 тысяч, умерли около 950. Недавно власти Казахстана вновь ввели жесткий карантин из-за роста числа заболевших.
2020-07-07T05:15:55+03:00
2020-07-07T05:15:55+03:00
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05:15, 07 июля 2020
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