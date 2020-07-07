Россия направила в Казахстан около 30 врачей из Подмосковья

Как сообщили в Минздраве, группу возглавил замминистра Олег Гриднев. Медики должны оказать содействие в борьбе с коронавирусом. В Казахстане, по официальным данным, выявлено почти 49 тысяч заразившихся коронавирусом, скончались 188 человек. В Подмосковье, по сведениям оперативного штаба, с начала пандемии заболели почти 60 тысяч, умерли около 950. Недавно власти Казахстана вновь ввели жесткий карантин из-за роста числа заболевших.