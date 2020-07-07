Журналистка Светлана Прокопьева собирается доказать свою невиновность в апелляционных судах

Она сказала нашей радиостанции, что будет обжаловать свой приговор вплоть до Европейского суда по правам человека. Псковскую журналистку обвинили в оправдании терроризма из-за ее высказываний о теракте в здании ФСБ в Архангельске. Прокуратура запросила для Прокопьевой 6 лет колонии. Суд в Пскове накануне признал журналистку виновной и приговорил к штрафу в полмиллиона рублей. Известный стендап-комик Данила Поперечный заявил, что готов выплатить за нее эту сумму.