Друга основателя проекта «Омбудсмен полиции» отправили в СИЗО на два месяца

Решение об аресте вынес Кузьминский районный суд Москвы. Инспектора ГИБДД Павла Гладченко обвинили в получении взятки. Как сообщил ТАСС его адвокат Михаил Мушаилов, от его подзащитного требовали показаний на Владимира Воронцова. Основатель проекта «Омбудсмен полиции» находится под арестом с мая. Против него возбудили сразу несколько уголовных дел. Воронцов связывает свое преследование с деятельностью по отстаиванию прав рядовых сотрудников МВД.

