Власти будут отслеживать контакты людей с коронавирусом по геолокации телефонов и по данным сотовых операторов

Соответствующий проект приказа министерства связи опубликован на портале нормативных правовых актов. С помощью данных Минздрава о номерах телефонов зараженных специальные алгоритмы определят абонентов, которые находились в одной геопозиции с заболевшим и активно общались с ним по мобильной связи в последние 14 дней. Затем будут составлены списки, которые направят в МВД и Росгвардию, а также в оперативные штабы регионов по коронавирусу.
2020-07-07T04:35:53+03:00
2020-07-07T04:35:53+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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04:35, 07 июля 2020
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