Власти будут отслеживать контакты людей с коронавирусом по геолокации телефонов и по данным сотовых операторов

Соответствующий проект приказа министерства связи опубликован на портале нормативных правовых актов. С помощью данных Минздрава о номерах телефонов зараженных специальные алгоритмы определят абонентов, которые находились в одной геопозиции с заболевшим и активно общались с ним по мобильной связи в последние 14 дней. Затем будут составлены списки, которые направят в МВД и Росгвардию, а также в оперативные штабы регионов по коронавирусу.