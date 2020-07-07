Издателю сайта «Медиазона» Петру Верзилову сегодня предъявят обвинения по уголовному делу

По версии следствия, он не уведомил о наличии второго гражданства. В Канаде Верзилов учился в школе. Ему грозит штраф в размере годовой зарплаты или на сумму до 200 тысяч рублей, либо обязательные работы на срок до 400 часов. Верзилов вызван сегодня в Следственный комитет, сообщил «Эху Москвы» его адвокат Леонид Соловьев. О возбуждении уголовного дела стало известно накануне, когда участник группы Pussy Riot Петр Верзилов вышел из спецприемника после административного ареста на 15 суток. Суд его назначил по обвинению в использовании мата в адрес прохожего.

