Российский боксер Александр Беспутин не будет оспаривать лишение его титула чемпиона мира

Об этом ТАСС заявил менеджер спортсмена Эгис Климас. Накануне пресс-служба Всемирной боксерской ассоциации сообщила, что 29-летний Беспутин лишен титула. Он был отстранен от соревнований на шесть месяцев со дня сдачи допинг-теста, результат которого оказался положительным.

