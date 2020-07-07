Об этом ТАСС заявил менеджер спортсмена Эгис Климас. Накануне пресс-служба Всемирной боксерской ассоциации сообщила, что 29-летний Беспутин лишен титула. Он был отстранен от соревнований на шесть месяцев со дня сдачи допинг-теста, результат которого оказался положительным.
Российский боксер Александр Беспутин не будет оспаривать лишение его титула чемпиона мира
Об этом ТАСС заявил менеджер спортсмена Эгис Климас. Накануне пресс-служба Всемирной боксерской ассоциации сообщила, что 29-летний Беспутин лишен титула. Он был отстранен от соревнований на шесть месяцев со дня сдачи допинг-теста, результат которого оказался положительным.