Китай уведомил ООН о присоединении к международному договору о торговле оружием

Китайские дипломаты противопоставили такое решение политики США, которые вышли из некоторых соглашений о контроле над вооружениями. Договор, о котором идет речь, распространяется на танки и бронемашины, артиллерийские системы большого калибра, боевые самолеты и вертолеты, военные корабли, ракеты и стрелковое оружие, передает ТАСС.