Китай уведомил ООН о присоединении к международному договору о торговле оружием

Китайские дипломаты противопоставили такое решение политики США, которые вышли из некоторых соглашений о контроле над вооружениями. Договор, о котором идет речь, распространяется на танки и бронемашины, артиллерийские системы большого калибра, боевые самолеты и вертолеты, военные корабли, ракеты и стрелковое оружие, передает ТАСС.
2020-07-07T03:11:56+03:00
2020-07-07T03:11:56+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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03:11, 07 июля 2020
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