Z Архив новостей новости
5 0 6 0
03:11, 07 июля 2020

Богатейшая женщина Африки, у которой есть гражданство России, согласилась сотрудничать со следствием

Как передает агентство Bloomberg, Изабель душ Сантуш объяснила это желанием восстановить свое доброе имя. Она является дочерью бывшего президента Анголы Жозе Эдуарду душ Сантуша, который управлял страной с 1979 по 2017 год. В Анголе ее обвиняют в крупной растрате и мошенничестве с общим ущербом в 5 миллиардов долларов. Изабель душ Сантуш имеет российский паспорт, так как родилась в СССР



Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

Рожденные 2 июля Поздравить…

5 335 6 6603 02.07
Блоги

Константин Косачев председатель Комитета СФ по международным делам

«Граду на холме» неплохо было бы вернуться к азам Это, мягко говоря, не госдепово дело, кого, как и на сколько будут выбирать в одной из немногих стран мира, обладающих роскошью суверенитета и не спрашивающих посольство США, кого и на какую должность им выбрать или назначить…

5 150 6 12887 03.07
Блоги

+ Владимир Путин: Спасибо вам большое за поддержку и доверие Владимир Путин: Спасибо вам большое за поддержку и доверие Вместе с тем понимаю и тех наших граждан, кто проголосовал против. У нас ещё много нерешённых проблем, это правда…

5 255 6 23510 02.07
8читать ;смотреть
Интервью Интервью

Влодзимеж Марчиняк гость: Влодзимеж Марчиняк чрезвычайный и полномочный посол Республики Польша в России

Польша, учитывая ее потенциал экономический и любой политический, милитарный — в 39-м году не была в состоянии наделать всего того, что ей приписывается…

5 117 6 12578 02.07
#слушать 48:05 8читать ;смотреть $скачать 11.0 МБ
Блоги

Заявление Конгресса Интеллигенции: Требуем освободить Светлану Прокопьеву «Полностью поддерживая позицию, высказанную ей в последнем слове, восхищаясь ее мужеством, мы требуем ее немедленного освобождения!» — Лия Ахеджакова, Людмила Улицкая, Гарри Бардин, Андрей Смирнов, Дмитрий Быков, Андрей Макаревич, Владимир Мирзоев и др…

5 76 6 8416 04.07
Новости

Двоюродный племянник президента Владимира Путина Роман Путин назначен председателем партии «Народ против коррупции» В ее состав вошли люди, в прошлом тесно связанные с криминальным миром…

5 60 6 6863
Интервью Интервью

Марис Риекстиньш гость: Марис Риекстиньш чрезвычайный и Полномочный Посол Латвийской Республики в Российской Федерации

Наши три государства были субъектом раздела сферы влияния между двумя режимами – между Сталиным и Гитлером. И то, что все это было сделано под ультиматумом, под военной угрозой в 40-м году, — это тоже ясно…

5 65 6 9640 04.07
#слушать 43:11 8читать ;смотреть $скачать 9.9 МБ
Блоги

Григорий Явлинский политик, основатель партии «Яблоко»

Светлана Прокопьева никогда не оправдывала терроризм Но честные ответы на эти вопросы угрожают режиму ровно так же, как свобода слова и обличение лжи и коррупции угрожают путинскому авторитаризму…

5 30 6 5208 05.07
Блоги

Сергей Собянин мэр Москвы

Поправки в Конституцию. Москвичи сделали выбор Выбор от сползания в хаос — к сложному, трудному, но позитивному движению вперед…

5 53 6 9518 02.07
Новости

фото: Facebook Украинский флот готовится к боевым действиям с Россией, заявил главком ВМС страны По его словам, Россия может попытаться вторгнуться в Херсонскую область, что направить в Крым воду из Днепра по каналу, который перекрыла украинская сторона…

5 127 6 26082
Блоги

Антон Орехъ обозреватель

Как бы оправдали Дело на Прокопьеву так легко завели потому, что это Псков и провинциальный скандал так и должен был остаться скандалом местного значения. Москвичам и питерцам все-таки немного проще, здесь быстро можно поднять шум…

5 118 6 21908 06.07
Блоги

Борис Вишневский депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга (фракция «Яблоко»)

«Дело Прокопьевой»: уничтожение свободы мнений После этого абсолютно любое мнение может быть на основании лживых «экспертных заключений» выдано за являющееся основанием для уголовного наказания…

5 63 6 11826 05.07
Ганапольское. Итоги без Евгения Киселева

Матвей Ганапольский Алексей Нарышкин Лиза Аникина ведущие: Матвей Ганапольский, Алексей Нарышкин, Лиза Аникина

Самое плохое, что было в этом голосовании, совсем не голосование. А то, что Путин вовлек в преступную группировку по фальсификациям практически всю страну…

5 46 6 8821 05.07
#слушать 50:31 8читать ;смотреть $скачать 11.6 МБ
Блоги

+ Обращение Владимира Путина к россиянам Обращение Владимира Путина к россиянам Вновь обозначу свою позицию, обновленный текст Конституции, все поправки — вступят только при вашем одобрении…

5 249 6 49991 30.06
8читать ;смотреть
Блоги

Леонид Гозман политик

В корне искоренить корни русофобии (редакционная статья газеты «Скрепы») Но мы не имеем права на головокружение от успехов. Русофобия получила сокрушительный удар, но еще не побеждена окончательно. Наши читатели требуют…

5 87 6 17227 05.07
Новости

Россия может ответить на введение санкций со стороны Великобритании Официальный Лондон объявил сегодня о запретительных мерах в отношении 25 граждан России, которых британские власти считают причастными к нарушению прав человека…

5 27 6 5523

Популярное за неделю

Новости

фото: Facebook Украинский флот готовится к боевым действиям с Россией, заявил главком ВМС страны По его словам, Россия может попытаться вторгнуться в Херсонскую область, что направить в Крым воду из Днепра по каналу, который перекрыла украинская сторона…

5 127 6 26050
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

3227900
Теперь уже после этого плебисцита невозможно обвинять Путина. Мы видим, что это так называемый народ в реальности, это его идеалы. Да, да, это они материализованы…

5 67 6 139651 01.07
#слушать 23:15 8читать ;смотреть $скачать 14.6 МБ
Голосование

3284541
«Британские мошенники и мистификаторы»
Выбираем процесс для программы «Не так!»

5 4 6 5105 05.07
Блоги

Геннадий Гудков политик

Путин должен уйти! Понимает ли, кем он войдет в национальную историю? Ведь, насколько мне известно, для него лично этот вопрос имеет большое значение..

5 149 6 252967 01.07
Блоги

Дмитрий Гудков политик

Приятно удивлён При всей непристойной агитации, при угрозах и принуждении избирателей, голосов Путину как минимум в Москве не хватает все равно. Столица хочет видеть нового президента…

5 91 6 222044 01.07
8читать ;смотреть
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 8612278
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель

6 4545648

Сегодня в эфире