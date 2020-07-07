Богатейшая женщина Африки, у которой есть гражданство России, согласилась сотрудничать со следствием

Как передает агентство Bloomberg, Изабель душ Сантуш объяснила это желанием восстановить свое доброе имя. Она является дочерью бывшего президента Анголы Жозе Эдуарду душ Сантуша, который управлял страной с 1979 по 2017 год. В Анголе ее обвиняют в крупной растрате и мошенничестве с общим ущербом в 5 миллиардов долларов. Изабель душ Сантуш имеет российский паспорт, так как родилась в СССР
2020-07-07T03:11:27+03:00
2020-07-07T03:11:34+03:00
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03:11, 07 июля 2020
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