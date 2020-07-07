Число банкротов среди физических лиц в России выросло в полтора раза

Это в первом полугодии по сравнению с тем же периодом прошлого года, сообщает РБК. Эксперты объясняют это тем, что все больше граждан знают о возможности объявить себя банкротом, а также с уже наработанной судебной практикой. По мнению специалистов, причины, связанные с пандемией, не будут отражаться на динамике банкротств как минимум до весны 2021 года.