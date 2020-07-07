Адвокат Михаила Ефремова утверждает, что собрал доказательства невиновности актера

По словам Эльмана Пашаева, именно поэтому он убедил артиста не торопиться с признанием вины. В эфире гостелевидения адвокат сказал, что если суд сочтет эти доказательства неубедительными, то тогда он порекомендует подзащитному признать вину и принести извинения, передает ТАСС.

Накануне в МВД сообщили, что расследование по делу Михаила Ефремова завершено. Его обвиняют в том, что он сел за руль пьяным и совершил ДТП, которое привело к смерти человека. В крови актера нашли также следы кокаина. По делу о сбыте наркотиков Ефремов проходит свидетелем. Он находится под домашним арестом.