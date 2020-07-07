По версии следствия, Моралес координировал продовольственную блокаду городов во время столкновений в ноябре 2019 года, которые вспыхнули после его отставки с поста главы государства. Прокуратура требует арестовать бывшего президента. Он находится за пределами страны.
Прокуратура Боливии предъявила бывшему президенту страны Эво Моралесу обвинения в терроризме
По версии следствия, Моралес координировал продовольственную блокаду городов во время столкновений в ноябре 2019 года, которые вспыхнули после его отставки с поста главы государства. Прокуратура требует арестовать бывшего президента. Он находится за пределами страны.