Губернатор штата Нью-Йорк обвинил Дональда Трампа в содействии распространению коронавируса

По словам Эндрю Куомо, из-за высказываний президента американцы не носят маски, не соблюдают дистанцию, не ведут себя осторожно. В результате, подчеркнул губернатор, в 38 штатах отмечается рост количества случаев коронавируса. США по-прежнему лидируют в мире по числу выявленных случаев заболевания – их больше трех миллионов, скончались свыше 130 тысяч человек.

