Президент Бразилии Жаир Болсонару сообщил о симптомах коронавируса у себя

Он отменил запланированные до конца недели мероприятия. Как передают местные СМИ, результат теста, который сдал Болсонару, станет известен сегодня. 65-летний политик активно критиковал карантинные ограничения, которые вводили власти штатов, появлялся на митингах в его поддержку без масок и перчаток и не всегда соблюдал социальную дистанцию.