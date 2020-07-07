Президент Бразилии Жаир Болсонару сообщил о симптомах коронавируса у себя

Он отменил запланированные до конца недели мероприятия. Как передают местные СМИ, результат теста, который сдал Болсонару, станет известен сегодня. 65-летний политик активно критиковал карантинные ограничения, которые вводили власти штатов, появлялся на митингах в его поддержку без масок и перчаток и не всегда соблюдал социальную дистанцию.
2020-07-07T02:26:53+03:00
2020-07-07T02:26:53+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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02:26, 07 июля 2020
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