В Москве за сутки скончались еще 24 пациента с коронавирусом

Накануне оперативный штаб сообщил о 22-х умерших. Общее количество жертв новой инфекции в столице вплотную приблизилось к четырем тысячам, по всей стране, согласно официальном статистике от коронавируса умерли более 10 тысяч человек. В России с начала пандемии, по данным федерального оперативного штаба, выявлено почти 690 тысяч случаев заражения, из них 225 тысяч в Москве.