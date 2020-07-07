Кузьминский районный суд Москвы арестовал друга основателя проекта «Омбудсмен полиции»

Инспектора ГИБДД Павла Гладченко обвинили в получении взятки и отправили в СИЗО на два месяца. Как сообщил ТАСС его адвокат Михаил Мушаилов, от его подзащитного требовали показаний на Владимира Воронцова. Основатель проекта «Омбудсмен полиции» находится под арестом с мая. Против него возбудили сразу несколько уголовных дел. Воронцов связывает свое преследование с деятельностью по отстаиванию прав рядовых сотрудников МВД.
2020-07-07T02:25:38+03:00
2020-07-07T02:25:38+03:00
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02:25, 07 июля 2020
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