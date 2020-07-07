В Москве председателя участковой комиссии уволили после того, как она вбросила бюллетени

Об этом сообщил заместитель председателя Мосгоризбиркома Дмитрий Реут, передает РИА Новости. По его словам, дальнейшее разбирательство в компетенции правоохранительных органов. Во время голосования по поправкам к Конституции 1 июля камеры видеонаблюдения зафиксировали вброс бюллетеней на избирательном участке №2783 в Раменках. После этого Мосгоризбирком объявил о том, что результаты голосования на участке признаны недействительными.
2020-07-07T02:25:18+03:00
2020-07-07T02:25:18+03:00
https://echo.msk.ru/news/2672381-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
02:25, 07 июля 2020
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Заявление Конгресса Интеллигенции: Требуем освободить Светлану Прокопьеву «Полностью поддерживая позицию, высказанную ей в последнем слове, восхищаясь ее мужеством, мы требуем ее немедленного освобождения!» — Лия Ахеджакова, Людмила Улицкая, Гарри Бардин, Андрей Смирнов, Дмитрий Быков, Андрей Макаревич, Владимир Мирзоев и др…