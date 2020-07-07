В Москве председателя участковой комиссии уволили после того, как она вбросила бюллетени

Об этом сообщил заместитель председателя Мосгоризбиркома Дмитрий Реут, передает РИА Новости. По его словам, дальнейшее разбирательство в компетенции правоохранительных органов. Во время голосования по поправкам к Конституции 1 июля камеры видеонаблюдения зафиксировали вброс бюллетеней на избирательном участке №2783 в Раменках. После этого Мосгоризбирком объявил о том, что результаты голосования на участке признаны недействительными.