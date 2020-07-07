Эстония вслед за Латвией может запретить трансляцию семи российских телеканалов, которые входят в компанию RT

Это сказал порталу «Делфи» министр иностранных дел Урмас Рейнсалу. Он отметил, что для этого следует провести анализ, который должен подтвердить, что ограничение трансляции является правильным шагом на пути реализации финансовых санкций. Запрет телеканала RT в Латвии ранее раскритиковали российские власти.

