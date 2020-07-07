Министерство связи собирается определять по геолокации телефонов тех, кто мог заразиться коронавирусом

Для этого будут выявлять абонентов, которые находились в опасном контакте с заболевшими. Полученные списки будут направлять в оперативные штабы регионов по коронавирусу, а также в Росгвардию, МВД и Минздрав, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на проект приказа министерства связи.