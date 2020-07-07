Министерство связи собирается определять по геолокации телефонов тех, кто мог заразиться коронавирусом

Для этого будут выявлять абонентов, которые находились в опасном контакте с заболевшими. Полученные списки будут направлять в оперативные штабы регионов по коронавирусу, а также в Росгвардию, МВД и Минздрав, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на проект приказа министерства связи.
2020-07-07T01:32:40+03:00
2020-07-07T01:32:40+03:00
https://echo.msk.ru/news/2672375-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
01:32, 07 июля 2020
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Заявление Конгресса Интеллигенции: Требуем освободить Светлану Прокопьеву «Полностью поддерживая позицию, высказанную ей в последнем слове, восхищаясь ее мужеством, мы требуем ее немедленного освобождения!» — Лия Ахеджакова, Людмила Улицкая, Гарри Бардин, Андрей Смирнов, Дмитрий Быков, Андрей Макаревич, Владимир Мирзоев и др…