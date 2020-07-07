Расследование по делу актёра Михаила Ефремова завершено

Как сообщили в МВД, к материалам приобщены заключения автотехнической и дактилоскопической экспертиз. Артисту предъявлено обвинение в том, что он в пьяном виде совершил ДТП, в результате которого погиб человек. Ефремову грозит от 5 до 12 лет колонии. В его крови после инцидента, помимо высокой дозы алкоголя, обнаружили следы кокаина. Возбуждено дело о сбыте наркотиков. Ефремов проходит по нему свидетелем. Актер находится под домашним арестом.

