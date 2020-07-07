Журналистка Светлана Прокопьева намерена обжаловать приговор вплоть до Европейского суда по правам человека

В интервью «Эху Москвы» она сказала, что хочет доказать – критика правоохранительных органов не равна оправданию терроризма. Псковскую журналистку обвинили в этом из-за ее высказываний о теракте в здании ФСБ в Архангельске. Прокуратура запросила для Прокопьевой 6 лет колонии. Суд в Пскове признал журналистку виновной и приговорил к штрафу в полмиллиона рублей.