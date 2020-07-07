Ряд стран вновь ужесточает ограничения из-за ухудшения ситуации с коронавирусом

Рост новых случаев заболевания там увеличился в разы, а кое-где стал наибольшим с начала пандемии.

Власти Израиля распорядились немедленно закрыть спортивные залы, бары, клубы и запретить торжества. Решение принято сегодня на внеочередном заседании кабинета министров, сообщила государственная радиостанция «Кан». По ее данным, правительство пока не стало закрывать пляжи, но намерено ужесточить надзор за соблюдением санитарных норм на побережье. А вот в Испании пошли на такой шаг в самый разгар сезона. Там вновь закрыли десятки популярных пляжей, сообщают европейские СМИ. Речь идет об Андалусии и Малаге. Впрочем, многие из них, как ожидается, возобновят работу уже на этой неделе. Кое-где введено обязательное ношение масок, а в отдельных районах Галисии и Каталонии жителям запретили выезжать в другие части страны. Границы между двумя наиболее населенными штатами — Новым Южным Уэльсом и Викторией впервые за сто лет закрыли в Австралии, сообщает агентство Reuters. Предыдущий раз там выставляли посты в 1919 году во время пандемии «испанки».

Сколько будет действовать ограничение пока не известно.