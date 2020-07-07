Москва оставляет за собой ответить на санкции, введенные Лондоном

Это заявили в российском посольстве после того, как власти Великобритании объявили о введении ограничений против россиян, связанных с так называемым «делом Магнитского».

«Нынешнее британское решение со всей очевидностью

рассчитано исключительно на публичный эффект», — заявил агентству ТАСС представитель посольства РФ в Великобритании. Дипломат подчеркнул, что «особенное возмущение» вызывает включение в санкционный список представителей высшего руководства Генпрокуратуры, Следственного комитета, а также судей. По его словам, нельзя допустить, чтобы следствие, прокуратура и суд, действующие независимо и в соответствии с законом, в своей практической работе оглядывались на гипотетические санкции, которые могут быть введены по политическим мотивам. В списке Лондона 25 человек, в первую очередь туда попали те, кто непосредственно был связан с делом аудитора Сергея Магнитского, скончавшегося в российском СИЗО – следователи, судьи, глава «Матросской тишины». им запрещено въезжать в Великобританию, заниматься там бизнесом, их активы в стране будут заморожены. Санкции вводятся в рамках нового правого режима, предусмотренного законодательной поправкой, аналогичной

американскому «акту Магнитского».

В США такой закон был принят в 2012 году.