Общее количество жертв коронавируса в Москве вплотную приблизилось к 4 тысячам

За минувшие сутки скончались еще 24 заболевших, рассказали в оперативном штабе. Всего же от инфекции умерли 3999 пациентов. В России, по сведениям федерального оперативного штаба зарегистрировано более 680 тысяч случаев заражения, выздоровели свыше 450 тысяч человек, умерли почти 10 300.
2020-07-07T00:02:42+03:00
2020-07-07T00:02:42+03:00
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00:02, 07 июля 2020
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