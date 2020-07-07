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00:02, 07 июля 2020

Общее количество жертв коронавируса в Москве вплотную приблизилось к 4 тысячам

За минувшие сутки скончались еще 24 заболевших, рассказали в оперативном штабе. Всего же от инфекции умерли 3999 пациентов. В России, по сведениям федерального оперативного штаба зарегистрировано более 680 тысяч случаев заражения, выздоровели свыше 450 тысяч человек, умерли почти 10 300.



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