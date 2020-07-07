Следователи хотят допросить сегодня основателя интернет-издания «Медиазона» Петра Верзилова

В отношении него возбудили уголовное дело о двойном гражданстве, это связано с тем, что бывший участник арт-группы «Война» имеет также канадский паспорт. Сам Верзилов накануне вечером вышел из спецприемника, где он отбывал 15 суток ареста по обвинению в хулиганстве, якобы издатель «Медиазоны» нецензурно выражался в общественном месте. В интервью телеканалу «Дождь» Петр Верзилов обратил внимание, что его вызвал следователь, который вел в свое время «Болотное», а после – «Московское дело».

Петра Верзилова дважды задерживали 21 июня. Сначала силовики проникли рано утром в его квартиру, провели там обыск, а задержанного отвезли в отдел полиции, где около 13 часов допрашивали по «московскому делу». После того как Верзилова отпустили, у отдела полиции на него напал неизвестный. Сторонники активиста уверены, что был провокатор.