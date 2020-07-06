Футбольный клуб «Зенит» в эту среду получит кубок победителя Российской премьер-лиги

Церемония пройдет перед домашним питерской команды с клубом «Сочи». Встреча состоится в рамках 27-го тура чемпионата России. Как рассказали в руководстве РПЛ, «Зенит» первым получит новый трофей. Этот кубок, в отличие от предшественников, не имеет стеклянных элементов и полностью выполнен из металла. «Зенит» досрочно завоевал чемпионский титул после победы на выезде над клубом «Краснодар» со счетом 4:2. В прошлом сезоне команда стала пятикратным чемпионом России и получила прежний кубок на вечное хранение.