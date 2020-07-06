Российские парламентарии призвали своих турецких коллег предотвратить ущерб собору Святой Софии в Стамбуле

Это связано с возможным изменением статуса храма-музея, — говорится в проекте обращения членов Госдумы к депутатам Национального собрания Турции.

В документе также отмечается, что сам вопрос о статусе собора является чувствительным для граждан России. Как ожидается, проект обращения рассмотрят в нижней палате во вторник.

Ранее в Кремле выразили надежду, что Анкара при принятии решения о статусе храма учтет и тот факт, что он является шедевром всемирного искусства.

В начале июня турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган поручил изучить возможность превращения собора в мечеть. Статус музея здание получило в 30-е годы прошлого столетия по решению первого президента Турции Мустафы Кемаля Ататюрка.