Журналиста Давида Френкеля, которому полицейские сломали руку на участке для голосования, выписали из больницы в Санкт-Петербурге. Ранее его прооперировали.

Уже сегодня он общался со следователями в рамках проверки по факту инцидента, — передает агентство ТАСС.

Как рассказал сам пострадавший, на прошлой неделе он приехал на участок для голосования после сообщения о попытке удалить одного из членов избирательной комиссии. Полицейские пытались выдворить журналиста из помещения, применили силу и нанесли ему травму.

В Кремле сказали, что этот инцидент требует тщательной проверки и расследования.