Адвокат Михаила Ефремова считает, что собрал достаточно доказательств невиновности актера

Защитник Эльман Пашаев сказал, что артист не помнит момент ДТП в центре Москвы, в результате которого погиб человек. В столичном главке полиции тем временем завершили предварительное расследование уголовного дела в отношении Ефремова, объявил представитель ГУ МВД по Москве Владимир Васенин.

Владимир Васенин напомнил, что Михаил Ефремов сейчас находится под домашним арестом. В начале июня автомобиль, за рулем которого находился актер, выехал на встречную полосу и врезался в другую машину. Ее водитель погиб. По данным полиции, в момент аварии Ефремов находился в состоянии алкогольного опьянения.