Новый состав кабинета министров представили сегодня во Франции

Кресло министра иностранных дел сохранил Жан-Ив Ле Дриан, а во главе Минобороны остался Флоранс Парли. В то же время во главе МВД Кристофа Кастанера сменил Жеральд Дарманэн, который ранее был министром государственных счетов. Отставку министра внутренних дел связывают с акциями протеста, которые уже больше года проходят в стране, и жестокостью полицейских при подавлении беспорядков. В конце прошлой неделе президент Эмманюэль Макрон принял отставку Эдуара Филиппа, который возглавлял правительство почти три года. Отставка была связана с проигрышем партии действующего президента «Вперед, республика!» на муниципальных выборах.