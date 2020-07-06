Один из фигурантов «Московского дела» отсудил 70 тысяч рублей за незаконное уголовное преследование

Тверской районный суд частично удовлетворил иск Владислава Барабанова, — сообщает его адвокат.

Сам истец требовал компенсацию в размере более одного миллиона 200 тысяч рублей за месяц, проведенный в СИЗО, а также за то, что он, как некурящий вегетарианец находился в одном помещении с курящими людьми, а также не получал соответствующего питания.

Барабанова обвиняли в участии в массовых беспорядках. Минувшей осенью Следственный комитет прекратил против него расследование.

Ранее компенсации получили другие фигуранты «Московского дела» – Даниил Конон и Алексей Меняйло.