Снег в Итальянских Альпах окрасился в розовый цвет

По данным итальянских ученых, причиной стала микроскопическая водоросль, которая обычно встречается в Гренландии. Сейчас специалисты пытаются оценить последствия и связь этого явления с изменениями климата, передает ВВС. Некоторые эксперты уверены, что атмосферные процессы лишь усугубляются. И изменения климата все заметнее.
2020-07-06T22:06:29+03:00
2020-07-06T22:06:29+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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22:06, 06 июля 2020
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