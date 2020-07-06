Снег в Итальянских Альпах окрасился в розовый цвет

По данным итальянских ученых, причиной стала микроскопическая водоросль, которая обычно встречается в Гренландии. Сейчас специалисты пытаются оценить последствия и связь этого явления с изменениями климата, передает ВВС. Некоторые эксперты уверены, что атмосферные процессы лишь усугубляются. И изменения климата все заметнее.