Росприроднадзор оценил ущерб от аварии в Норильске почти в 150 миллиардов рублей

В «Русале» назвали размер штрафа неожиданным и предложили созвать совет директоров «Норникеля».

Вред водным арктическим ресурсам от аварии в Норильске беспрецедентен, заявил глава Минприроды Дмитрий Кобылкин. По его словам, сумма, названная Росприроднадзором ущербу соответствует — это чуть более двух миллиардов долларов. Министр напомнил, что после аварии танкера Exxon у берегов Аляски назначили штраф 5 миллиардов долларов. Как отмечает агентство «Интерфакс», размер ущерба составляет более 40% от свободного денежного потока «Норникеля» за прошлый год. В компании «Русал», это второй крупнейший акционер «Норильского никеля», назвали штраф «беспрецедентным». Там сообщили, что ждут в самое ближайшее время созыва заседания совета директоров, на котором управляющий партнер и менеджмент предложат источники покрытия убытков. В «Норникеле» сообщили, что пока не получали документы из Росприроднадзора. В Гринпис также отреагировали на оценку ведомства, назвав сумму вполне адекватной нанесенному ущербу. Там отметили, что из штрафа вычтут объем средств, направленный «Норникелем» на ликвидацию последствий. Затраты компании в организации оценивают в 15 миллиардов.

Разлив 20 тысяч тонн нефтепродуктов произошел в конце мая. Это одна из самых крупных подобных аварий в России