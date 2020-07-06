Верховный суд США обязал выборщиков от штатов поддерживать кандидата в президенты, за которого голосовало большинство

Верховный суд США обязал выборщиков от штатов поддерживать того кандидата в президенты, за кого проголосовало большинство избирателей. Инстанция отказалась отменять наказание для членов коллегии, которые не хотят голосовать за победителя.

По данным телеканала СNN, за это проголосовали все девять судей Верховного суда. В состав Коллегии выборщиков входят 538 человек. Как отмечает агентство «Интерфакс», случаев, когда они голосовали против воли жителей штата в истории США насчитывается немного, однако во время прошлой кампании пятеро выборщиков отказались отдавать голоса за Хиллари Клинтон, а двое за Дональда Трампа.