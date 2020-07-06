Петр Верзилов вышел из спецприемника

Издатель Медиазоны и участник арт-группы «Война» был арестован на 15 суток по обвинению в хулиганстве. Незадолго до этого Верзилова задержали в квартире, где он проживал и несколько часов допрашивали по «московскому делу». У него в доме прошел обыск.

Ранее стало известно, что в отношении основателя издания Медиазона Петра Верзилова возбудили уголовное дело о двойном гражданстве. О новом расследовании рассказал «Эху Москвы» адвокат Верзилова Леонид Соловьев.

О каких-то действиях защиты, по словам Соловьева, можно будет говорить только завтра, когда Верзилову, возможно, предъявят официальное обвинение.