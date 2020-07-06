Творческие вузы Москвы усиливают меры безопасности на время прослушивания абитуриентов

Это связано с несколькими инцидентами, которые произошли в ГИТИСе, — передает агентство ТАСС.

Как рассказал ректор театрального института Григорий Заславский, во время прослушивания они столкнулись с неадекватным поведением поступающих. В частности, один из абитуриентов представил трюк с выстрелом себе в грудь. Еще одна участница прослушиваний пыталась распылить содержимое газового баллончика. У троих человек на входе изъяли ножи.

По словам руководителей других творческих вузов столицы, у них подобных инцидентов не зафиксировано.