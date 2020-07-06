Из четверых обвиняемых по делу Седьмой студии лишь режиссер Кирилл Серебренников отказался обжаловать приговор

Как сказал его адвокат Дмитрий Харитонов агентству «Интерфакс», Серебренников устал от судов, а после неправосудного решения он находится в депрессии.

Судья Мещанского суда Москвы Олеся Менделеева признала режиссера, а также продюсеров Алексея Малобродского и Юрия Итина виновными в мошенничестве. Они получили условные сроки лишения свободы. Также все трое должны будут выплатить Министерству культуры 129 миллионов рублей. Четвертый фигурант дела, Софья Апфельбаум признана виновной в халатности и от наказания освобождена, поскольку истек срок давности по ее статье.

Сегодня в Мещанском суде сообщили, что получили апелляции на приговор от представителей Итина, Малобродского и Апфельбаум.