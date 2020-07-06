Один из основателей интернет-издания Медиазона Петр Верзилов стал фигурантом уголовного дела

Расследование связано с наличием у него гражданства Канады.

По словам Верзилова, его подозревают в том, что он не уведомил должным образом о наличии иностранного паспорта. Допрос должен пройти утром во вторник. Причем повестку, по данным издания Медиазона, подписал следователь Рустам Габдулин, который вел «московское» и «Болотное» дела.

В конце июня в квартире, где живет Верзилов, прошел обыск. Самого его отвезли на допрос по «московскому делу». Позже его арестовали на 15 суток по обвинению в хулиганстве.