Росгвардия сообщает о том, что пресекла потасовку с участием предпринимателя Сергея Полонского

Стычка между бизнесменом и дольщиком жилого комплекса «Кутузовская миля» произошла в башне «Федерация» делового центра Москва-Сити. Как рассказали в компании, которая управляет башней, Полонский собирался устроить несогласованную акцию в здании, однако чего именно добивался предприниматель, не уточняется.

Башню Федерация строила компания Полонского.

Больше 10 лет назад у застройщика начались финансовые проблемы. Полонский был осужден на 5 лет лишения свободы по обвинению в мошенничестве. Позже суд переквалифицировал обвинение и освободил предпринимателя.