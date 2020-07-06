Спасатели потушили пожар в жилом доме в подмосковном Щелково

О пострадавших не сообщается. Ранее источник агентства «Интерфакс» сказал, что в трехэтажном здании произошел взрыв, возможно, бытового газа. Однако в подмосковном управлении МЧС настаивают, что никакого взрыва не было.
2020-07-06T20:32:56+03:00
2020-07-06T20:32:56+03:00
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20:32, 06 июля 2020
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