Жителей села под Северодвинском эвакуируют на два дня

Рядом с этим населенным пунктом расположен военный полигон, где в прошлом году в результате взрыва секретной ракеты произошел скачок уровня радиации.

Как пишет интернет-издание Эхо Севера, вывозить людей на автобусах начнут ранним утром во вторник. Это связано с некими плановыми работами на полигоне. Что именно за работы, военные не уточняют.

Интернет-издание Беломор-Канал предположило, что служащие воинской части будут убирать дно акватории от обломков, оставшихся с прошлого лета.

В результате неудачных испытаний и взрыва год назад на полигоне в Ненаксе, по данным издания РБК, погибли не менее пяти человек.