Сервис сообщений WhatsApp приостановил рассмотрение запросов о передаче данных пользователей из Гонконга

В компании Фейсбук, которая владеет ресурсом, сказали, что им необходимо тщательно изучить новый закон о национальной безопасности, — его не так давно приняли власти автономии.

Противники этого закона считают, что он ликвидирует самостоятельность Гонконга от Пекина. В результате в городе появятся новые органы безопасности, подконтрольные материку и наделенные широким кругом полномочий.

Закон был принят на фоне протестов, которые уже больше года не стихают в автономии. Жители Гонконга выступают против действий Пекина.