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19:34, 06 июля 2020

МВД России утверждает, что зафиксировало попытки повлиять на волеизъявление россиян во время голосования по поправкам

МВД России утверждает, что зафиксировало несколько попыток повлиять на волеизъявление россиян во время голосования по поправкам к Конституции. Зам.министра Игорь Зубов утверждает, что ложная информация распространялась с интернет-ресурсов, которые были зарегистрированы за рубежом. Такого рода публикации, по словам высокопоставленного силовика, были направлены на очернение самого голосования. Сейчас по факту таких публикаций проводится проверка.



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