Расследование дела о смертельном ДТП в отношении Михаила Ефремова завершено

Следователи завершили расследование дела в отношении актера Михаила Ефремова, обвиняемого в смертельном ДТП на Смоленской площади, сообщил руководитель пресс-службы столичной полиции Владимир Васенин.

Актеру Михаилу Ефремову предъявили обвинение в окончательной редакции. Как сказал агентству ТАСС его адвокат Эльман Пашаев, в ближайшее время ожидается суд.



В начале июня Ефремов за рулем своего автомобиля выехал на встречную полосу в центре Москвы и столкнулся с автомобилем, водитель которого позже скончался. В полиции говорили, что экспертиза подтвердила алкогольное опьянение актера в момент аварии. В МВД также говорили о следах наркотических средств в крови Ефремова. Ему может грозить до 12 лет лишения свободы.